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السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

السبت، 06 يونيو 2020 02:12 م
السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد خلال الجلسة المغلقة مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، علي الموقف الثابت لكل الجهود المصرية التي تصب في إطار واضح لعودة ليبيا لأصحابها الأصليين.
 
وأضاف المحدث باسم الرئاسة، في تصريحات صحفية اقب اللقاء، بقصر الاتحادية اليوم، السبت، أن الرئيس السيسى جدد التأكيد علي أن مصر هدفها الرئيسي هو مصلحة الدولة الليبية ومصلحة الشعب الليبي وأن هذه الأهداف يجب أن تسمو فوق أي اعتبار، وأن مصر لم ولن تقوم بأي اتصال أو اتفاق أو تنسيق مع أي طرف علي حساب المصلحة الليبية أو التدخل بشكل سلبي يؤثر علي مقدرات الشعب الليبي، لأن كل الاتصالات هي مصلحة وإنفاذ الأرارة للشعب الليبي.
 
وأشار "راضي"، إلي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع المغلق علي تفاصيل الوضع الميداني في ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة خلال الفترة الأخيرة علي المناطق الجغرافية في ليبيا.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل اليوم كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وسامح شكري وزير الخارجية ، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.
 
 

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