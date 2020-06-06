السياحة العالمية: 85% من الوجهات السياحية فى العالم أغلق حدودها كليا بسبب كورونا

كتبت آمال رسلان

قالت منظمة السياحة العالمية، إن هناك علاقة بين قيود السفر وأهمية السياحة لاقتصاد الوجه، لهذا الغرض تم تجميع الوجهات في أربع مجموعات ذات أهمية اقتصادية وهي منخفضة ومتوسطة وكبيرة وعالية.

وأجرت المنظمة تحليلا، أظهر أن هناك علاقة عكسية بين الأهمية الاقتصادية للسياحة لاقتصاد الوجهات وتنوع التدابير المطبقة، ففي الوجهات التي تمثل السياحة فيها أهمية اقتصادية منخفضة تم تطبيق تدابير إضافية للإغلاق الكامل للحدود (32% من الحالات)، بينما بالنسبة لبقية المجموعات تلاحظ أن تطبيق تدابير إضافية للإغلاق الكامل للحدود يتناقص باستمرار للوصول 14% في الوجهات التي للسياحة فيها أهمية اقتصادية عالية.

ويقسم تقرير قيود السفر مستوى ونوع قيود السفر المعمول بها عبر الوجهات السياحية حول العالم إلى 4 فئات هي:

• إغلاق كلي أو جزئي للحدود:

حيث 185 وجهة (85% من الإجمالي) أغلقت حدودها كليا أو جزئيا، من بينها 163 وجهة أغلقت حدودها بالكامل أمام السياحة الدولية، بما في ذلك الحدود الجوية والبحرية والبرية (مع بعض الاستثناءات بخصوص مواطنيها والمقيمين والدبلوماسيين وأغراض السفر الأساسية). بينما قامت 22 وجهة بغلق حدودها جزئيا.

• تعليق الرحلات الجوية:

حيث قامت 11 وجهة (5% من الإجمالي) بتعليق الرحلات الجوية منها وإليها كلياً أو جزئياً.

• قيود السفر حسب الوجهة:

حيث قامت 10 وجهات (5% من الإجمالي) بتنفيذ إغلاق الحدود بطريقة أكثر تمايزا من خلال منع دخول الركاب حاملي جنسيات دول معينة.

• تدابير أخرى:

حيث تطبق 12 وجهة (5% تقريباً من الإجمالي) إجراءات مختلفة، مثل الحجر الصحي أو العزل الذاتي لمدة 14 يوما، أو إجراءات التأشير، أو طلب الفحوصات الطبية و / أو الشهادات الطبية قبل أو بعد الوصول.

وأظهر تحليل منظمة السياحة العالمية العلاقة بين مساهمة السياحة فى الاقتصاد وتدابير غلق الحدود:

• الدول الوجهات السياحية التي تمثل السياحة بها 5% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي: 25 وجهة (10 في إفريقيا + 5 في الأمريكتين + 4 في آسيا والمحيط الهادي + 5 في أوروبا + 1 في الشرق الأوسط).

• الدول الوجهات السياحية التي تمثل السياحة بها 5%-10% من الناتج المحلي الإجمالي: 80 وجهة (19 في إفريقيا + 14 في الأمريكتين + 11 في آسيا والمحيط الهادي + 28 في أوروبا + 8 في الشرق الأوسط).

• الدول الوجهات السياحية التي تمثل السياحة بها 10%-20% من الناتج المحلي الإجمالي: 47 وجهة (12 في إفريقيا + 10 في الأمريكتين + 11 في آسيا والمحيط الهادي + 10 في أوروبا + 4 في الشرق الأوسط).

• الدول الوجهات السياحية التي تمثل السياحة بها أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي: 29 وجهة (3 في أفريقيا + 14 في الأمريكتين + 6 في آسيا والمحيط الهادي + 6 في أوروبا).