اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 11:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السياحة العالمية: 85% من الوجهات السياحية فى العالم أغلق حدودها كليا بسبب كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 09:46 م
السياحة العالمية: 85% من الوجهات السياحية فى العالم أغلق حدودها كليا بسبب كورونا قيود السفر حول العالم
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت منظمة السياحة العالمية، إن هناك علاقة بين قيود السفر وأهمية السياحة لاقتصاد الوجه، لهذا الغرض تم تجميع الوجهات في أربع مجموعات ذات أهمية اقتصادية وهي منخفضة ومتوسطة وكبيرة وعالية.
 
وأجرت المنظمة تحليلا، أظهر أن هناك علاقة عكسية بين الأهمية الاقتصادية للسياحة لاقتصاد الوجهات وتنوع التدابير المطبقة، ففي الوجهات التي تمثل السياحة فيها أهمية اقتصادية منخفضة تم تطبيق تدابير إضافية للإغلاق الكامل للحدود (32% من الحالات)، بينما بالنسبة لبقية المجموعات تلاحظ أن تطبيق تدابير إضافية للإغلاق الكامل للحدود يتناقص باستمرار للوصول 14% في الوجهات التي للسياحة فيها أهمية اقتصادية عالية.
 
ويقسم تقرير قيود السفر مستوى ونوع قيود السفر المعمول بها عبر الوجهات السياحية حول العالم إلى 4 فئات هي:
 
• إغلاق كلي أو جزئي للحدود: 
 
حيث 185 وجهة (85% من الإجمالي) أغلقت حدودها كليا أو جزئيا، من بينها 163 وجهة أغلقت حدودها بالكامل أمام السياحة الدولية، بما في ذلك الحدود الجوية والبحرية والبرية (مع بعض الاستثناءات بخصوص مواطنيها والمقيمين والدبلوماسيين وأغراض السفر الأساسية). بينما قامت 22 وجهة بغلق حدودها جزئيا.
 
• تعليق الرحلات الجوية:
 
حيث قامت 11 وجهة (5% من الإجمالي) بتعليق الرحلات الجوية منها وإليها كلياً أو جزئياً.
 
• قيود السفر حسب الوجهة:
 
حيث قامت 10 وجهات (5% من الإجمالي) بتنفيذ إغلاق الحدود بطريقة أكثر تمايزا من خلال منع دخول الركاب حاملي جنسيات دول معينة.
 
• تدابير أخرى:
 
حيث تطبق 12 وجهة (5% تقريباً من الإجمالي) إجراءات مختلفة، مثل الحجر الصحي أو العزل الذاتي لمدة 14 يوما، أو إجراءات التأشير، أو طلب الفحوصات الطبية و / أو الشهادات الطبية قبل أو بعد الوصول.
 
وأظهر تحليل منظمة السياحة العالمية العلاقة بين مساهمة السياحة فى الاقتصاد وتدابير غلق الحدود:
 
• الدول الوجهات السياحية التي تمثل السياحة بها 5% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي: 25 وجهة (10 في إفريقيا + 5 في الأمريكتين + 4 في آسيا والمحيط الهادي + 5 في أوروبا + 1 في الشرق الأوسط).
 
• الدول الوجهات السياحية التي تمثل السياحة بها 5%-10% من الناتج المحلي الإجمالي: 80 وجهة (19 في إفريقيا + 14 في الأمريكتين + 11 في آسيا والمحيط الهادي + 28 في أوروبا + 8 في الشرق الأوسط).
 
• الدول الوجهات السياحية التي تمثل السياحة بها 10%-20% من الناتج المحلي الإجمالي: 47 وجهة (12 في إفريقيا + 10 في الأمريكتين + 11 في آسيا والمحيط الهادي + 10 في أوروبا + 4 في الشرق الأوسط).
 
• الدول الوجهات السياحية التي تمثل السياحة بها أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي: 29 وجهة (3 في أفريقيا + 14 في الأمريكتين + 6 في آسيا والمحيط الهادي + 6 في أوروبا).
 

قيود السفر

الاقتصاد

السياحة العالمية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة