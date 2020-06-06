اليوم السابع
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السودان: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

السبت، 06 يونيو 2020 01:19 ص
السودان: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة وزير الصحة السودانى
أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٥١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ١٤ وفاة، ٥ منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ٩٩ حالة.


وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٩١ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٦ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٣٠١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.


وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٥٨٦٥ حالة، بينها ٣٤٧ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٩٢٤ شخصا.


وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

 


وزير

الصحة

السودان

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