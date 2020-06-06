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السودان: اتفاق على موضوعات المؤتمر الدستورى وآخر لنظام الحكم

السبت، 06 يونيو 2020 07:38 م
السودان: اتفاق على موضوعات المؤتمر الدستورى وآخر لنظام الحكم محمد حسن التعايشى
أ ش أ

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أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الناطق الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام محمد حسن التعايشى، عن الاتفاق بشكل تام على كل الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الدستورى، بما يضمن قيامه وفقا لما هو منصوص عليه فى الوثيقة الدستورية بمشاركة جميع السودانيين ومواطنى الأقاليم بصفة خاصة كجزء من عملية صناعة الدستور.

 

وقال التعايشى - فى تصريح صحفى عقب جلسة المفاوضات الثالثة حول القضايا القومية، عبر تقنية (الفيديوكونفرنس) اليوم /السبت/ - بين وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى وكافة أطراف عملية السلام بجوبا، بمشاركة وفد الوساطة برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، "اتفقنا على المبادئ الأساسية، وسن قانون مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستورى بإشراك كل المجموعات بما فى ذلك كتل السلام لضمان قيام المفوضية على الأسس المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية كالاستقلالية والمهنية".


وفيما يخص مؤتمر نظام الحكم، أشار الناطق الرسمى باسم وفد الحكومة إلى أن الاتفاقيات أقرت مبدأ رجوع السودان إلى نظام الحكم الإقليمى الفيدرالى بالسلطات الفيدرالية الواسعة.


وأوضح أنه تم الاتفاق على قيام مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام، بجانب الاتفاق على مهام نظام الحكم، فيما يخص المستويات والحدود والهياكل.


ولفت إلى أن جلسة المفاوضات غدا ستناقش هيكلة القطاع العدلى والتعداد السكانى وأسس الانتخابات والمؤسسات المناط بها إعادة توزيع الموارد بالبلاد.


محمد حسن التعايشى

السودان

أخبار السودان

جوبا

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