السجن 5 سنوات لمتهم قتل شخصا بضربه بقالب طوب على رأسه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ه.ف.أ" 30 سنة حاصل على دبلوم زراعة بالسجن 5 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ح.ر.ع" بأن قام بضربه بقالب "طوب" على رأسه بدائرة مركز المنشاة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس مباحث مركز المنشاة بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بالضرب، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بقالب طوب على راسه حتى لقى مصرعه.

وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى الى موت وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.