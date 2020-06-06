السجن 10 سنوات لـ 14 شخصا شرعوا فى قتل سيدة وأشعلوا النيران فى مسكنها بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة 14 شخصا بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليها "أ.ع.ا" وإطلاق النار عليها فى مسكنها من بنادق آلية وإشعال النيران فى منزلها بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليها بقرية الجلاوية بدائرة مركز ساقلته، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا باشعال النيران فى منزل المدنى عليها وإطلاق الاعيرة النارية عليها من قبل المتهمين من بنادق اليه ، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليها فتوجهوا إلى مسكنها وأطلقوا النار على المنزل وأشعلوا به النيران وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل، وإشعال النيران وإحراز بنادق آلية بدون ترخيص وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.



