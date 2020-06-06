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الزراعة: روشتة للمربيين حول أعراض وعلاج الجلد العقدى للأبقار.. تعرف عليها

السبت، 06 يونيو 2020 05:00 ص
الزراعة: روشتة للمربيين حول أعراض وعلاج الجلد العقدى للأبقار.. تعرف عليها مرض الجلد العقدى للأبقار
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عدة معلومات وتوصيات للمربيين عن مرض التهاب الجلد العقدى فى الأبقار، وإجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، التى تتخذها لمواجهة المرض وإعراضه وعلاجه، ويعد مرض لجلد العقدى فيروسى يشبه تركيبته الجينية جدرى الأغنام والماعز.

- يصيب مرض الجلد العقدى الأبقار.

- ينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.

- مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة الرئة، الطحال للحيوانات المصابة.

- معدل الإصابة بمرض الجلد  العقدى من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10%.

- المطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.

 وتشمل أعراض مرض الجلد العقدى الذى يصيب الأبقار.

- ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية.

- التهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب.

- نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.

- تنتشر الإصابة بمرض الجلد العقدى بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم.

- تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.

- وأعراض ظهور مرض الجلد العقدى للأبقار أورام أو ديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن.

الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة مرض الجلد العقدى.

- الإبلاغ، والعزل، والعلاج.

- التحصين فى نطاق بؤرة الإصابة بمرض الجلد العقدى.

- السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.

- السيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض.

- توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر.

- عدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما.


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