الزراعة: حملة لحماية المحصول الصيفى من الفئران بالمحافظات

كتب عز النوبى

واصلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، والجهات المعنية فى عدة وزارات ومديريات الزراعة، حملة موسعة على فأر الغيط "القوارض" بمحافظات الجمهورية بعد حصاد المحصول الشتوى لحماية المحاصيل الزراعية الصيفية، وتقليل الخسائر التى تسببها فى الزراعات على مدار العام، وتجنبا لخطورة الفئران على حدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع، وذلك بسبب قدرتها على "التكاثر السريع".

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، تواصل الوزارة تنفيذ حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحصول الشتوى مع توفير المبيدات اللازمة لعملية المكافحة، بحسب الزمام المنزرع بكل محافظة، لحماية المحاصيل الزراعية الصيفية من مخاطرها، مضيفا أن "الوزارة" تنفذ ثلاث حملات جماعية لمكافحة الفئران عقب كل موسم حصاد.

وأضاف "الشناوى" أن الهدف من الحملات رفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التى تسببها الفئران فى المحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها، وحدوث التوازن الطبيعى بين القوارض وأعدائها الطبيعية، متابعا أنه تم توزيع الطعوم اللازمة على مديريات الزراعة منذ بداية الحملة بأراضى الوادى والدلتا، والأراضى الجديدة ،وسط متابعة يومية مع إدارة القوارض للتأكيد من تطبيق المعايير الصحيحة لضمان كفاءة أعمال المكافحة، والتأكد من وضع الطعوم السامة على الترع والمصارف والقنوات المائية، مع التحديد الدقيق لأماكن تواجد الفئران، خاصة بالقرب من نواتج تطهير الترع والمصارف.

وقال الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك حملة لمكافحة القوارض، حيث تعتمد الحملة على رفع المعاناة عن المزارعين من الخسائر التى تسببها الفئران للمحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها لمقاومة الفئران عقب حصاد المحاصيل الزراعية بجميع المحافظات حيث تقوم الوزارة سنويا بالإعداد لثلاث حملات جماعية لمقاومة الفئران (عقب حصاد المحاصيل الشتوية عقب حصــاد المحاصيل الصيفية -تحزيم القمح قبل طرد السنابل) لكونه من أهم المحاصيل القومية ذلك حفاظا على إنتاجيته.

وأضاف رئيس مكافحة الآفات، أن هناك لجان لتتبع القوارض ومكافحتها، حيث تم توزيع مبيدات القوارض بأنواعها حسب احتياجات كل محافظة، وإجراء عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بكل محافظة، والاستمرار فى عمليات التدريب والتوعية المستمرة فى مكافحة القوارض، والعمل على القضاء على الفئران بالوسائل الميكانيكية والكيماوية بقدر الإمكان ومراعاة أن تكون المحافظة على البيئة عاملا أساسياً فى هذا المجال، مع المحافظة على التوازن بين الفئران وأعدائها الطبيعية الموجودة بالحقول، مشير إلى أن أهمية دور المزارع فى مقاومه الفئران، والتدريب المستمر والتوعية للجهاز الفنى والزراع، مع حصر مناطق بؤر الإصابة بالقوارض دورياً ومكافحتها.