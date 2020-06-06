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الرى: تقييم تجارى الرى الحديث المشاركة فى المسابقة القومى للمياه " حافظ عليها.. تلاقيها"

السبت، 06 يونيو 2020 01:42 م
الرى: تقييم تجارى الرى الحديث المشاركة فى المسابقة القومى للمياه " حافظ عليها.. تلاقيها" لجنة تقييم التجارب المميزة للري الحديث
كتبت أسماء نصار

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تواصل لجنة تقييم التجارب المميزة  للري الحديث، بالمسابقة القومية للمياه (حافظ عليها.. تلاقيها) التى تنظمها وزارة الموارد المائية والرى للعام الثالث على التوالى، حيث يتم زيارة المشاركين فى أراضيهم لتقييم ما تم تنفيذه، وتكريم فى الفائزين فى اسبوع القاهرة للمياه .
 
وزارت اللجنة تجربة للرى الحديث فى مساحه 12 فدانا بقربه دانوشر على ترعه بلقينا بزمام هندسه ري غرب المحله منزوع بها عنب محمل عليها بعض المحاصيل مثل البصل.
 
قال الدكتور  ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع" أن اعداد المتسابقين وصلت إلى 195 متسابق على مستوى الجمهورية وذلك برعاية و حضور المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي و الدكتور محمد عبد العزيز وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة و و الدكتور محمد عنتر استاذ مساعد ورئيس قسم الإدارة الحقلية بمعهد بحوث إدارة المياه .
 
يشار إلى أن المسابقة تحت رعاية قطاع التخطيط بوزارة الري من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه EU Water STARS، وتهدف إلى تعزيز الوعي بندرة المياه وتشجيع المارسات الجيدة في إستخدام وسائل الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.
 
وتؤكد وزارة الرى على أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات ندرة المياه التي تواجهها الدولة، وضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات كأحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة.
 
الجدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع (EU-WATERSTARS) بهدف مساعدة الحكومة المصرية، ولاسيما وزارة الموارد المائية والرى في جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030 وللمساعدة في تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية NWRP 2037.
 
وخصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 4.2 مليون يورو ، والتي سوف تتناول خلال فترة 30 شهرا 5 مجالات، المساهمة في تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية و تحديث إطار إدارة المياه، و تنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، و وضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، و إعداد الدراسات الفنية المتكاملة.

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