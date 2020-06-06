الرى تستغل غلق الحدائق بالقليوبية ومنع الزوار لإعادة تأهيلها وتطويرها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع أشرف درويش، مدير ري القناطر الخيرية بالقليوبية، استمرار أعمال التطوير بحدائق الري بالقناطر الخيرية، والتى يتم تأهيلها من جديد وفقا لخطة الوزارة استغلالا لفترة غلقها ومنع الزوار بتلك الحدائق.

وأكد "درويش"، أن العمل مستمر ليل نهار للانتهاء من أعمال التطوير بالحدائق الـ10 التابعة لوزارة الري بالقناطر الخيرية، موضحا أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا وجهود الدولة لمواجهته إلا أن أعمال التطوير بالحدائق قائمة على قدم وساق، مشيرا إلى أنه تم تكثيف العمل خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح "درويش"، أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بحديقتي "عفلة" و"النيل" بالقناطر الخيرية، كما تمت أعمال الرفع المساحي لحديقتين أخريتين، ضمن 10 حدائق ضمن خطوات وزارة الري للانتهاء من أعمال التطوير للحدائق التابعة لوزارة الري بالمنطقة، حتى تعود القناطر الخيرية على خريطة السياحة المصرية كما كانت من قبل.

وأشار، إلى إن وزارة الري بقيادة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حرصت على توفير كافة نفقات التطوير بالحدائق على الدولة، ويتم العمل بأيدي أبناء الوزارة من المهندسين والعاملين والفنيين، كما يتم إجراء أعمال الصيانة والنظافه لها بصفة دورية على مدار اليوم حتى في فترات الإغلاق الحالية للمحافظة عليها وعلى جاهزيتها لاستقبال الزائرين عند إعادة الفتح بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

واستطرد، أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بحديقة "عفلة" أشهر وأكبر تلك الحدائق بمسطح 13 فدانا، وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد علي القديمة والجديدة، وتطل على النيل بواجهة ساحرة بممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة التي يزيد عمر بعضها عن 100 عام مثل "التين البنغالي" وتتميز بأشجار نادرة "السرسوع – بمبكس - والفيكس فيكتوريا - والنخل الملوكي – وغيرها"، بالإضافة إلى الشلالات الصناعيه والبرجولات الخشبية والمشايات الزلطية ومسطح كبير من النجيله الخضراء.



الحدائق بعد أعمال النظافة



الحدائق تتزين تمهيدا لاستقبال زوارها



تنظيف حدائق القناطر الخيرية



خلال أعمال النطوير بالحدائق



خلال أعمال النظافة



خلال أعمال تطوير بحديقة عفلة



ستغلال فترة غلق الحدائق لتطوير حدائق القناطر