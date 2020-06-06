اليوم السابع
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الديمقراطيون بأمريكا يطالبون بإصلاح الشرطة مع خروج احتجاجات لليوم الحادى عشر

السبت، 06 يونيو 2020 11:10 ص
الديمقراطيون بأمريكا يطالبون بإصلاح الشرطة مع خروج احتجاجات لليوم الحادى عشر آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك
واشنطن (رويترز)

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تبنت شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة، دعوات وشعارات المتظاهرين، الذين أغضبهم موت رجل أسود وهو رهن احتجاز شرطة منيابوليس، وطالبوا بإصلاحات فى جهاز الشرطة مع استمرار التوتر فى عدد من المدن الأمريكية الكبرى.

 

وفى العاصمة، حيث تبادلت موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن التصريحات الحادة مع الرئيس دونالد ترامب بشأن أسلوب تعامله الغليظ أحيانا مع الاحتجاجات والمسيرات فى المدينة، كُتب شعار (بلاك لايفز ماتر) أو "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة على أرض الشارع المؤدى للبيت الأبيض.

 

أما فى منيابوليس، حيث توفى جورج فلويد (46 عاما) فى 25 مايو بعد أن ضغط شرطى بركبته على عنقه لتسع دقائق تقريبا وهو جاثم على الأرض، أيدت قيادات ديمقراطية فى تصويت بالمدينة منع استخدام تقييد المشتبه بهم باستخدام الركبة أو أوضاع الخنق، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة قضائية قبل سريانه.

 

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطى جافين نيوسوم، وهو ديمقراطى أيضا، إنه سيمنع وكالة تدريب قوات الشرطة فى الولاية من تعليم أفرادها طريقة تقييد المشتبه بهم التى تعتمد على الضغط على الشريان السباتى فى الرقبة.

 

كما قال آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، إن على ولايته أن تقود مساعى لإقرار إصلاحات تتضمن إتاحة الاطلاع على سجلات تأديب أفراد الشرطة وحظر وسائل التقييد بالخنق.

 

وأضاف كومو، وهو ديمقراطى أيضا، فى بيان "قتل السيد فلويد كان نقطة تحول... الناس يقولون كفى.. يجب أن نتغير".

 

ووسط اتهامات فى أنحاء البلاد باستخدام الشرطة القوة المفرطة خلال احتجاجات مستمرة منذ 11 يوما، أمر قاض اتحادى شرطة مدينة دنفر بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات البلاستيكية وأدوات القوة الأخرى "الأقل فتكا" مثل قنابل الصوت ضد المحتجين فى المدينة.

 

ويأتى هذا القرار ردا على دعوى قضائية محلية أقامها محتجون، وقال متحدث باسم شرطة دنفر إن القوة ستلتزم بقرار القاضي.

 

 


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