اليوم السابع
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الداخلية تضبط 306 قطع سلاح و1149 هاربا من الجنايات

السبت، 06 يونيو 2020 01:43 م
الداخلية تضبط 306 قطع سلاح و1149 هاربا من الجنايات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث استهدفت منطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 56 متهم.

 

واستهدفت الداخلية حائزي الأسلحة غير المرخصة، ونجحت في ضبط 306 قطعة سلاح نارى، أبرزها "56 بندقية آلية– 36 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 22 مسدس– 192 فرد محلى الصنع– 1178 طلقة مختلفة الأعيرة– 1002 قطعة سلاح أبيض".

 

وتمكنت الحملات ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة من تأمين تنفيذ 1220 قرار إزالة "حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 16 مديرية أمن.

 

وأثمرت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 277266 حكم قضائى، بينها 1149 حكم جنايات، و94147 حكم حبس، و138365 غرامة ، و43605 مخالفة.

 

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط 6 تشكيل عصابى، ضموا 26 متهماً، إرتكبوا 28 حادث سرقة متنوع، وضبط 99  قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 15  "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 22 متهماً.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 180410 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "24381 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 14 قيادة تحت تأثير مخدر، 4430 موقف عشوائى"، فضلاً عن ضبط 1109 شخص بإجمالى 1022 مبنى.

 

 


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