الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 5 مليارات جنيه

كتب ـ محمود عبد الراضى

وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج على القانون، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 7160 قضية تموينية متنوعة، بينها 38 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت "3255 أسطوانة بوتاجاز" تقدر قيمة الغاز المدعم 439425 جنيه.

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ عن ضبط 12 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 101285 لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 7110 قضايا سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 535,796 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "159" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "106,402" طن، وكذا ضبط 86 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "56,988" طن.

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 58678 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 32879053 جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1658 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها 379 قضية ضرائب عامة، وكشف 277 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و31 قضية فى مجال الجمارك، و11 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و240 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 547 حكما قضائيا، وضبط 208 قضايا تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 10 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- اتجار بالنقد الأجنبى–توظيف أموال"، 5 قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام– احتيال مصرفى- غسل أموال".. بقيمة إجمالية بلغت (5122622631 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 131 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة- تسول- حيازة مواد مخدرة- باعة جائلين- اتصالات وبريد" ، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابين، ضما 5 متهمَين ارتكبا واقعتين "سرقة".

وضبطت مباحث المصنفات 24 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 256 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، و326 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و35 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"،و53 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و7 قضايا فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين 8 دفاع صندل.

كما تمكنت الداخلية فى مجال أمن الموانئ من ضبط 3 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و14 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب"، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 243 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.