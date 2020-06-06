اليوم السابع
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الداخلية تضبط خلال أسبوع22 ألف سائق نقل جماعى لمخالفتهم ارتداء الكمامة

السبت، 06 يونيو 2020 01:36 م
الداخلية تضبط خلال أسبوع22 ألف سائق نقل جماعى لمخالفتهم ارتداء الكمامة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة فيروس كورونا، حيث نجحت في ضبط 14 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 5 أماكن نشاط تعليمى مخالف، وغلق 1702 محل مخالف لمواعيد الغلق.

ونجحت الداخلية ـ خلال أسبوع ـ فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات في ضبط 22400 سائق نقل جماعى، وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط 40655 شخص، و20436 مركبة، فضلاً عن ضبط 6826 قضية تموينية متنوعة .

وكانت الحكومة قررت فرض حظر حركة الطرق جزئيا وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.


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