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الخارجية البحرينية ترحب بمبادرة "السيسى" الداعية لوقف إطلاق النار فى ليبيا

السبت، 06 يونيو 2020 09:45 م
الخارجية البحرينية ترحب بمبادرة "السيسى" الداعية لوقف إطلاق النار فى ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب مصطفى عنبر

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رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى وقف إطلاق النار في دولة ليبيا، والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار، مؤكدة دعم مملكة البحرين لجميع الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة، وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق، وترسيخ الأمن والاستقرار فيها وضمان وحدة وسلامة أراضيها.


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مصر

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