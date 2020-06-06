اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة اليمنية تشيد بتمديد عقد تنفيذ المشروع السعودى" مسام" لنزع الألغام

السبت، 06 يونيو 2020 08:36 م
الحكومة اليمنية تشيد بتمديد عقد تنفيذ المشروع السعودى" مسام" لنزع الألغام رئيس اليمن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، بتمديد عقد تنفيذ المشروع السعودى لنزع الألغام فى اليمن (مسام) لسنة إضافية بمبلغ 30 مليون و495 ألف دولار.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن، عبدالرقيب فتح ،فى تصريحات صحفية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن: "هذا التمديد الذى يأتى للمرة الثانية على التوالى يؤكد حرص الأشقاء فى المملكة على مساندة اليمنيين فى الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التى تزرعها ميليشيا الحوثى بطرق عشوائية فى معظم المحافظات".


وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن، يوم الخميس الماضى ، أنه مدد عقد تنفيذ مشروع مسام لنزع الألغام التى زرعها الحوثيون فى اليمن لمدة سنة، بمبلغ 30 مليون و 495 ألف دولار.

وتنفذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية، فى إزالة الألغام المزروعة بطرق عشوائية وخصوصا بمحافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز.


اليمن

السعودية

مسام

نزع الألغام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة