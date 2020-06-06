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الحكومة: إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي في 6 محافظات

السبت، 06 يونيو 2020 03:22 م
الحكومة: إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي في 6 محافظات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة  خلال الفترة الماضية والتي تستهدف  بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي.
 
وأوضح التقرير أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قامت  بانشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي تضم فروعا لمعاهد التدريب التابعة للوزارة في جامعات إقليمية وهى : المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي (قنا)؛ ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة فى البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص فى مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات وأمن المعلومات؛ وتهدف مجمعات الإبداع التكنولوجى إلى خلق منظومة تجمع أصحاب العمل من الشركات والأعمال التجارية الذى يبحث عن حلول لمشكلة تواجهه، وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين الذىن سيستفيدون من هذه الخبرة، وصغار رواد الأعمال المستفيدين باكتساب التعليم والانفتاح على الأسواق.
 
وأضاف التقرير أن الوزارة نجحت في زيادة أعداد المتدربين من 4000 متدرب في 2018 إلى 13 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة بنهاية 2019، وتستهدف الوزارة تدريب 20 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المتخصصة؛ بالإضافة الى تدريب 60 ألف متدرب في المهارات الأساسية للتكنولوجيا وذلك بنهاية 2020؛ وتتيح الوزارة وجهاتها التابعة التدريب عبر أسلوب التدريب المباشر وكذلك عبر منصات رقمية؛ ونتيجة للظروف الراهنة التي نتجت عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد فلقد تم تحويل البرامج التدريبية الخاصة بالوزارة وهيئاتها التابعة إلى النمط الرقمى.
 
 
 

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