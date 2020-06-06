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الحرس التونسى يوقف 50 مهاجرا إفريقيا

السبت، 06 يونيو 2020 11:00 م
الحرس التونسى يوقف 50 مهاجرا إفريقيا أرشيفية
وكالات

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أوقفت وحدات من الحرس التونسى، 50 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بمحافظة صفاقس جنوبي تونس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي اليوم بأنه أُوقف المهاجرون إثر مداهمة منزل مهجور بمنطقة الغرابة ، من بينهم 25 امرأة و 5 أطفال، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود التونسية البحرية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية.

وأضاف أنهم أُحيلوا على الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.  


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