الحبس 3 سنوات لسائق بتهمة التسبب فى وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة بالشروق

قضت محكمة جنح الشروق بمعاقبة سائق تسبب فى وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة بمنطقة الشروق بالحبس 3 سنوات. وأسندت النيابة للمتهم تهمة دهس المجنى عليها "د .خ"، أثناء قيادتها لسياراتها على طريق السويس بصحبة أبنائها الثلاثة، مما أدى لوفاتهم فى الحال.
وأشارت أوراق القضية إلى أنه أثناء وقوع الحادث تصادف مرور أحد الأشخاص وعندما شاهد السيارة وبداخلها ربة منزل وأبناؤها على الفور هرع إليهم، وقام بالاتصال بالإسعاف التي حضرت، وتم نقلهم إلى مستشفى المركز الطبي العالمي ومستشفى الشروق العام، وأثناء ذلك تصادف مرور نقيب شرطة على طريق السويس، وتمكن بصحبة عدد من الأشخاص من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في الحادث وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشروق للتحقيق معه.
وأوضحت أوراق القضية التى حملت رقم 1843 لسنة 2020 جنح الشروق أن الضحية لقيت مصرعها بصحبة أبنائها بعد وصولها إلى المستشفى بساعات قليلة.
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
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