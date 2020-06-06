الحبس 3 سنوات لسائق بتهمة التسبب فى وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة بالشروق

قضت محكمة جنح الشروق بمعاقبة سائق تسبب فى وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة بمنطقة الشروق بالحبس 3 سنوات. وأسندت النيابة للمتهم تهمة دهس المجنى عليها "د .خ"، أثناء قيادتها لسياراتها على طريق السويس بصحبة أبنائها الثلاثة، مما أدى لوفاتهم فى الحال.

‏‎وأشارت أوراق القضية إلى أنه أثناء وقوع الحادث تصادف مرور أحد الأشخاص وعندما شاهد السيارة وبداخلها ربة منزل وأبناؤها على الفور هرع إليهم، وقام بالاتصال بالإسعاف التي حضرت، وتم نقلهم إلى مستشفى المركز الطبي العالمي ومستشفى الشروق العام، وأثناء ذلك تصادف مرور نقيب شرطة على طريق السويس، وتمكن بصحبة عدد من الأشخاص من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في الحادث وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشروق للتحقيق معه.

وأوضحت أوراق القضية التى حملت رقم 1843 لسنة 2020 جنح الشروق أن الضحية لقيت مصرعها بصحبة أبنائها بعد وصولها إلى المستشفى بساعات قليلة.