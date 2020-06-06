الجيش اللبناني يفصل بين أنصار حزب الله والمتظاهرين وإطلاق قنابل غاز

كتب محمد عبد العظيم

تمكن الجيش اللبنانى، من الفصل بين أنصار حزب الله والمتظاهرين الذين خرجوا اليوم للتظاهر خاصة بالقرب من مجلس النواب، وفيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين وسط بيروت.

وعلى جانب أخر قالت الرئاسة اللبنانية إن البلاد ستقرر الأسبوع المقبل تبني نهج موحد بشأن الأرقام لدى عرضها في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسعى للتوفيق بين المقاربات المختلفة التي تستخدمها الحكومة والمصرف المركزي لتقدير الخسائر في النظام المالي.