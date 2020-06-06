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الجهاد الإسلامى تعلن وفاة الأمين العام السابق للحركة رمضان شلح

السبت، 06 يونيو 2020 10:43 م
الجهاد الإسلامى تعلن وفاة الأمين العام السابق للحركة رمضان شلح رمضان شلح
كتب أحمد جمعة

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أعلنت حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، فى بيان صحفى منذ قليل، عن وفاة الأمين العام السابق للحركة الدكتور رمضان شلح بعد صراع طويل مع المرض. ونعت الجهاد الإسلامي رمضان شلح بعد وفاته مستعرضة مسيرته النضالية الحافلة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وجاءت وفاة رمضان شلح أمين حركة الجهاد الإسلامي بعد معاناة مع مرض عضال في السنوات الماضية، حيث كان قد ابتعد عن العمل السياسي في الأعوام المنصرمة.

يذكر أن رمضان شلح، قد تولى منصب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي منذ عام 1995 عقب استشهاد قائدها فتحي الشقاقي، علما أنه أحد مؤسسي الحركة الفلسطينية، ومن أبرز السياسيين الفلسطينيين. يأتي خبر وفاة رمضان شلح، عن عمر يناهز 62 عاما، علما أنه من مواليد الأول من شهر فبراير سنة 1958 ميلادى، في حي الشجاعية بمدينة غزة ، حيث نشأ وترعرع هناك في منزل عائلته.

وتلقى رمضان شلح تعليمه الإبتدائي والإعدادى في غزة، كما حصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهي في القطاع، قبل أن يتوجه إلى مصر؛ لاكمال تعليمه الجامعى، إذ درس الاقتصاد في جامعة الزقازيق، وتخرج منها سنة 1981.


فلسطين

اخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي

وفاه رمضان شلح

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