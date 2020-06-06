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الجزائر: 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات وإجمالي الإصابات 10050

السبت، 06 يونيو 2020 06:30 م
الجزائر: 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات وإجمالي الإصابات 10050 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات الصحية فى الجزائر، اليوم السبت عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10050 والوفيات إلى 698، وذلك وفق وسائل إعلام جزائرية. 

وفيما يواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم من 7 ملايين، كما بات عدد الوفيات على مشارف 400 ألف حالة. 
 
وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في أعلى زيادة يومية للحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 30514 حالة، وسجلت ماليزيا 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا.
 
وقالت وزارة الصحة المغربية:، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 8132 بعد تسجيل إصابة 102 خلال 24 ساعة، واعلنت السلطات الصحية فى روسيا، عن تسجيل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و197 وفاة.
 
وسجلت الهند، رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 9887 حالة اليوم السبت، مما جعلها تتخطى إيطاليا وتصبح السادسة على مستوى العالم في أكثر الدول التي تشهد تفشيا للمرض.
 
وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية: 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8209 والإصابات إلى 169425، وفى تونس لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وإجمالي الإصابات يستقر عند 1087.

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