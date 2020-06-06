"التهرب الجمركى بالقاهرة" تحرر 35 محضرا لكميات من السجائر والتبغ والشيش

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبيه برئاسة عبد الرازق منصور بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد وإدارة مباحث التهرب الجمركى بالقاهرة برئاسة العميد محمد المناوي 35 محضر تهرب جمركى لكميات من السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الاجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام الماده ٣٠ من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 ولائحته التنفيذية لبعض المحلات التجاريه بالقاهرة .
وبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام عدة محلات تجارية بالقاهرة بالإتجار فى السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الاجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .
وتم ضبط كمية من السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الاجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية. وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك .
وبلغ إجمالي القيمة الجمركية 380 ألف و 807 جنيه .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافخة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط أشكال التهرب الجمركى
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