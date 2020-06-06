"التهرب الجمركى بالقاهرة" تحرر 35 محضرا لكميات من السجائر والتبغ والشيش

كتب - أحمد يعقوب

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبيه برئاسة عبد الرازق منصور بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد وإدارة مباحث التهرب الجمركى بالقاهرة برئاسة العميد محمد المناوي 35 محضر تهرب جمركى لكميات من السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الاجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام الماده ٣٠ من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 ولائحته التنفيذية لبعض المحلات التجاريه بالقاهرة .

وبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام عدة محلات تجارية بالقاهرة بالإتجار فى السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الاجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وتم ضبط كمية من السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الاجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية. وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك .

وبلغ إجمالي القيمة الجمركية 380 ألف و 807 جنيه .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافخة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط أشكال التهرب الجمركى