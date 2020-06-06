اليوم السابع
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التموين: ضبط 2.5. طن لحوم ودواجن فاسدة فى مصنع داخل فيلا بالهرم

السبت، 06 يونيو 2020 12:24 م
التموين: ضبط 2.5. طن لحوم ودواجن فاسدة فى مصنع داخل فيلا بالهرم لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من لحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط مصنع وثلاجة بفيلا بالهرم بمحافظة الجيزة وتم التحفظ على 2.5 طن منتجات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار الحملة التى شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية، قد اصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة ، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.

كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.

 


التموين

دواجن ولحوم

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