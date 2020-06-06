التموين: افتتاح 4721 فرعا لمشروع جمعيتى حتى الآن واستقبال 1700 طلب من الشباب

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار استكمال مشروع جمعيتى لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين بجانب أيضا التوسع فى إنشاء منافذ سلعية لطرح كافة المنتجات الغذائية للمواطنين بنفس أسعار منافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يعد مشروع جمعيتي هو أحد مشروعات ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما في شهر مايو 2015.

وتقوم فكرته الأساسية على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة ،بمساحات من30 ـ 50 متر على مستوي كافة محافظات الجمهورية بنظام الامتياز التجاري، وتقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ المشروع من خلال 5 شركات تابعة للوزارة وهما، الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وأن الهدف من المشروع التوسع في زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتوفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وأيضا تنمية قطاع تجارة التجزئة في مصر من خلال زيادة حجم التداول في قطاع التجارة الداخلية حيث يعتبر المشروع بمثابة سلسلة تجارية يديرها شباب بنظام موحد في التصميم والعرض.

وأوضح التقرير، أنه تم إنشاء 3121 منفذا بالمرحلة الأولى بجانب افتتاح 1100 منفذ في المرحلة الثانية بالإضافة إلى افتتاح 500 منفذ بالمرحلة الثالثة، وجار افتتاح باقي المنافذ المستوفاة للشروط وعددها 535 منفذا، ليصل إجمالي عدد المنافذ التي تم افتتحها حتى الآن 4721 فرعا، كما أن المرحلة الثالثة من مشروع هي المرحلة الأطول حتى الآن، حيث تم تقسيمها لعدة أقسام الأول من سبتمبر 2018 حتى 23 يوليو 2019، وتم اعتماد نتائج كافة المحافظات، وتم قبول 1065 طلب تشغيل 500 منفذ وجار استكمال إجراءات تشغيل 535 منفذا، فيما اعتذر عن استكمال إجراءات التشغيل 30 متقدما، وأن القسم الثاني من 24 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وتم اعتماد نتائج 22 محافظة، وجار استكمال اعتماد باقي نتائج المعاينات لعدد 5 محافظات ثم استكمال إجراءات التشغيل، وأن القسم الثالث من بداية يناير 2020 حتى 29 فبراير 2020، وجار استكمال المعاينات بالتنسيق بين الشركات المنفذة ومديريات التموين المختصة ومن المستهدف أن يتم الانتهاء من اعتماد باقي نتائج المرحلة الثالثة بنهاية يونيو 2020.

وأوضح التقرير، أنه تم فتح باب التقدم للمرحلة اعتباراً من بداية مارس الماضي من المتوقع غلق باب التقدم للمرحلة 30-6-2020 وأن عدد الطلبات الواردة حتى الآن 1700 طلب، وأنه من المخطط، تتم معاينات طلبات المرحلة الرابعة في النصف الثاني من عام 2020 وذلك عقب الانتهاء من تشغيل منافذ القسم الثالث بالمرحلة الثالثة، وأنه سيتم تخطيط احتياجات المرحلة الرابعة وفقاً لدراسة متوسط عدد البطاقات بحيث يكون المنفذ يخدم ما لا يقل عن 500 بطاقة وذلك في الأماكن الأكثر احتياجاً.

من جانبه، شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بشكل مستمر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيضا توفير السلع لمنافذ مشروع جمعيتى، لافتا إلى أن عدد منافذ مشروع جمعيتي التى تم افتتاحها حتى الآن، وتعمل بشكل فعلى بالمرحلة الأولى 4721 فرعا بكافة المحافظات، بجانب تلقى طلبات المرحلة الرابعة، وأنه سيتم بدء إجراء المعاينات لفروع المرحلة الرابعة اعتبارا من النصف الثانى من العام الجارى الانتهاء من تجهيزه، لافتا إلى أن فروع هذه المرحلة تستهدف توفير فرص عمل من 2 إلى 3 فرصة لكل منفذ.

ومن ضمن شروط المشروع هو مطابقة موقع المنفذ للخريطة الجغرافية لمناطق احتياجات الشركة ومساحة المنفذ لا تقل عن 30 متر وأن يكون المنفذ تمليك أ مؤجر لمدة لا تقل عن خمس سنوات وحالته الانشائية جيدة والمسافة بين المنفذ وبين أقرب منفذ آخر "منفذ جمعيتى، بدال تموينى، مجمع استهلاكي "لا تقل عن 500 متر مع وجود رخصة للعقار ورخصة للمنفذ، وأن سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة وحاصل على مؤهل متوسط فما أعلى وان يكون أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وكذلك خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام وأن يكون المتقدم كامل الأهلية وإلا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو مؤمن عليه وإلا يكون لدى المتقدم لفتح مشروع "جمعيتى" أقارب حتى الدرجة الرابعة ممن يعملون فى مجال الأنشطة التموينية " أصحاب مخابز ، بدالى تموين ، أصحاب مستودعات الدقيق ، أصحاب مستودعات البوتاجاز، أصحاب مشروع "جمعيتى" ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار يفيد بذلك وإلا يكون لدى المتقدم أقارب حتى الدرجة الثانية من العاملين بالشركات التابعة لوزارة التموين ذات الصلة بنشاط المشروع وهم "مسئولي صرف الحصة التموينية، وأمناء العهد، مراجعي الحسابات، وأي موظف يرتبط عمله بالتفتيش والرقابة على المشروع من وزارة التموين والمديريات التابعة لها وتكون وظيفته لها تأثير او علاقة مباشرة مع المشروع وذلك في نطاق المحافظة التي بها الموظف الذي له صلة قرابه بطالب المشروع ويقوم المتقدم بتوقيع اقرار يفيد بذلك.