التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: انتظروا نتيجة الامتحان الإلكترونى خلال ساعات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحان الالكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، خلال الساعات القادمة بعد ظهر اليوم السبت 6 يونيو الجارى، عبر هذا الرابط https://thaneduone.emis.gov.eg/

وشددت وزارة التربية والتعليم، أن النتيجة سوف تكشف عن مدى الاستفادة الحقيقة من أسلوب التقييم الجديد المتمثل فى أسئلة من شأنها قياس الفهم والاستذكار لدى الطلاب، كما تكشف المستوى الحقيقى للطلاب فى تعاملهم مع هذه النوعية من الأسئلة خاصة طلاب الصف الأول الثانوي.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت من المنازل فيما درسه الطلاب فى مناهج الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما يتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم له دور ثان.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس باحمالى 15 مليون بحث.