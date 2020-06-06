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التعليم: الأعمال التحضيرية للثانوية العامة انتهت وننتظر بدء الامتحانات

السبت، 06 يونيو 2020 02:00 ص
التعليم: الأعمال التحضيرية للثانوية العامة انتهت وننتظر بدء الامتحانات طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة العامة انتهت بشكل كبير وننتظر بدء الامتحانات فى موعدها 21 يونيو الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن آخر عدة مراحل فى الاستعدادات هى إرسال خطابات الندب للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، إضافة إلى استلام رؤساء اللجان للمدارس التى تعقد فيها الامتحانات وأيضا توزيع المستلزمات الصحية من كمامات ومطهرات على لجان السير، ووضع جدول تصحيح وتقدير امتحانات الثانوية العامة عقب انطلاق الامتحانات.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.


وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21  يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23  يونيو امتحان مادتي  الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12  يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان  الجبر والهندسة الفراغية.


وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مستوى أسئلة الثانوية العام سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، على غرار السنوات الماضية، مشددة على أن الأسئلة فقط ستكون فى المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة ولن تأتى أسئلة فى الامتحانات فى مقررات ما بعد 15 مارس.

 


التربية والتعليم

امتخانات الثانوية العامة

اخبار مصر

موعد امتحانات الثانويه العامه

اليوم السابع بلس

الامتحانات

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