اليوم السابع
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التضامن توجه فريق التدخل لإنقاذ مسن بلا مأوى في محطة أتوبيس الدمرداش.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 01:11 م
التضامن توجه فريق التدخل لإنقاذ مسن بلا مأوى في محطة أتوبيس الدمرداش.. صور التدخل السريع ينقذ حياة مسن بلاماوي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن أنه بناءا علي تكليف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لفريق التدخل السريع المركزي، بالتعامل مع الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى.
 
وبشأن تواجد مسن بلاماوى أمام محطة أتوبيس الدمرداش، توجه الفريق إلى مكان تواجده، وتبين أنه يبلغ من العمر 53 عاما، وليس معه أوراق ثبوتية، وتم إقناعه بالانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وبعدها تم نقله إلي دار رعاية بالجيزة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن الفريق يتعامل مع شكاوي دور الرعاية الاجتماعية والمشردين من خلال مصادر متعددة منها الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439وخط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء 16528 ومايتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي حيث تعامل الفريق مع 13645 شكوى منذ بداية انشائه في أكتوبر 2014 وحتى الآن.
 
 
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وزيرة التضامن

نيفين القباج

فريق التدخل السريع

مسن بلاماوي بمحطة اتوبيس الدمرداش

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