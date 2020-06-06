اليوم السابع
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"التضامن": أصحاب المعاشات والمستفيدون منها 10 ملايين و323 ألف مواطن

السبت، 06 يونيو 2020 03:00 م
"التضامن": أصحاب المعاشات والمستفيدون منها 10 ملايين و323 ألف مواطن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و323 ألفا و418  مستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى منتصق شهر مايو الماضى .
 
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.
 
و أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في رابع ايام صرف معاشات شهر يونيو و ثانى أيام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 ملايين جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه ، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.
 
وجدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M " " و صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر
 
وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها و عددهم 1 مليون قائم بالصرف ايام الأحد و الأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.
 
-و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو.
 
علما أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.
 
وفى السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.

التضامن

اصحاب المعاشات والمستفيدين

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