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البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

السبت، 06 يونيو 2020 11:59 ص
البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم السبت، إن حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة ذات فائدة 15%، بلغت 122 مليار جنيه منذ بدء طرحها وحتى الآن.
 
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شراء الشهادات شهد زيادة 17 مليار جنيه فى مدخرات العملاء بالشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد السنوى 15% علي مدار الأسبوع من بعد إجازة العيد.
 
 
ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، إلى أنه يتم ربط الشهادات الجديدة ذات عائد 15%، عن طريق القنوات الإلكترونية، بحيث لو تقدم العميل بطلب إلى مركز الاتصال أو نموذج يتم استيفائه عند مكتب الاستقبال بأى فرع أو عن طريق تعليمات هاتفية لمسئول الحساب سيتم التعامل معها مركزيًا ولن يمكث العميل بالفرع مدة طويلة.
 
ودعا البنك الجمهور إلى تقديم طلباته من خلال القنوات الإلكترونية وكذلك الاتصالات الهاتفية علي مركز الاتصال أو بالفروع لطلب الادخار في هذا الوعاء، مؤكدا أن الانتظار علي الهاتف أو إعادة التردد علي القنوات الإلكترونية في غير أوقات الذروة أكثر راحة وأمانًا عن التزاحم في الفروع أو المناطق العامة. 

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