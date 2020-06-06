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البرلمان العراقى يكلف رئيس الوزراء باستحداث وزارة للمكون التركمانى

السبت، 06 يونيو 2020 03:05 م
البرلمان العراقى يكلف رئيس الوزراء باستحداث وزارة للمكون التركمانى الكاظمى
كتب محمد عبد العظيم

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كلف مجلس النواب العراقى، اليوم السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى، باستحداث وزارة دولة تكون من حصة المكون التركماني.

وقال مراسلنا أن "تخويل البرلمان جاء بعد مطالبات من قبل ممثلو المكون التركمانى فى البرلمان باستحقاقهم فى التشكيلة الوزارية".

ونقل مراسلنا عن مصادر مقربة من الكاظمى قولها، أن "هناك عدة خيارات للوزارة المستحدثة، منها وزارة الدولة لشؤون المحافظات، أو وزارة الدولة لشؤون الأقليات والنازحين"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وكان مجلس النواب العراقى وافق منذ قليل على تعيين 7 وزراء جدد فى حكومة الكاظمى، قبل أن يمنحها الثقة خلال الشهر الماضى.

 

 


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