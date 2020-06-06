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البحرين تشيد بمبادرة الرئيس السيسى لحل الأزمة الليبية

السبت، 06 يونيو 2020 04:56 م
البحرين تشيد بمبادرة الرئيس السيسى لحل الأزمة الليبية مستشار ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أشاد مستشار ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بمبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإحلال السلام والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، مؤكدا أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يعتبر خطوة مهمة لجمع الأطراف في ليبيا للعمل على بدء حوار جاد للتواصل إلى اتفاق تاريخي يضمن وقت التدخل الخارجي.

 

 

وكتب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كل التقدير لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على إحلال السلام والاستقرار في الشقيقة ليبيا، إعلان القاهرة خطوة مهمة تجمع جميع الأطراف في ليبيا للعمل على بدء حوار جاد تتضافر فيه الجهود الوطنية للتوصل إلى اتفاق تاريخي يضمن وقف التدخل الخارجي وإخراج المرتزقة والإرهابيين.


الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

البحرين

مصر

ليبيا

المبادرة المصرية لحل ازمة ليبيا

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