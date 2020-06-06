الاثنين.. مستقبل التعليم فى محاضرة عن بعد بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

ينظم قطاع المكتبات محاضرة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان (التعليم في عصر جديد: قدرات ومهارات) ،حيث يُلقي المحاضرة دكتور شريف دلاور؛ المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والمستشار السابق بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك الساعة الثامنة مساء الاثنين 8 يونيو، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال صفحة (مكتبة الإسكندرية خدمات الجمهور).

وأشارت مكتبة الاسكندرية ، فى بيان لها اليوم، إلى أن المحاضرة تتناول التحديات التي تواجه مستقبل التعليم في العالم العربي، إذ يتطلب القرن الحادي والعشرين الاستمرار في مواجهة المعرفة والمنافسة الاقتصادية بين الدول.

كما تناقش المحاضرة ضرورة المواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل، والحاجة الملحة إلى عاملين يمتلكون مهارات؛ تمكنهم من العمل والحياة في ظل ظروف العولمة والإنفتاح العلمي الذي يقود العالم.

وسوف تسلط المحاضرة الضوء على أهمية امتلاك مهارات لحل المشكلات بطرق إبداعية، والتفكير الناقد، والتواصل، والتعاون لتحقيق سُبل واقعية للنجاح، يأتى ذلك في ظل اهتمام مكتبة الإسكندرية بتقديم خدماتها الثقافية والعلمية عن بُعد تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحرص المكتبة على تطوير خدماتها في العالم الرقمي.