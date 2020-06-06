الاتصالات: قواعد تنظيمية جديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم

كتبت هبة السيد

يعقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا الأحد، لقاء صحفيا عبر تقنية الفيديو كنفرانس، بخصوص القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم، وذلك بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وانتقال العميل بنفس الرقم بين شبكات المحمول هى خدمة أتاحها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ سنوات، تيسيرًا على العملاء المتضررين من استمرار تعاقدهم مع شبكة محمول لصعوبة تغيير أرقامهم الهاتفية، مع الحفاظ على الحقوق المادية لمشغل الخدمة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت.

ولكن لا يعلم الكثيرون شروط وضوابط الخدمة التى أتاحها جهاز تنظيم الاتصالات سواء لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا أو لأصحاب الخطوط المفوترة.

والخطوات السابقة لانتقال العميل بنفس الرقم لشبكة محمول أخرى هى:

- أن يكون قد مر على الخط المراد نقله عام كامل من بدء تشغيل العميل له كشرط أساسي للانتقال إلى شبكة أخرى.

- سداد آخر فاتورة ودفع مبلغ تأمين مقدارة متوسط آخر 3 فواتير.

- يفقد عميل الكارت المدفوع مسبقًا باقى الرصيد المتبقى له في حالة الانتقال برقمه إلى شبكة محمول أخرى.

- أن يحضر العميل رقمه القومى أو جواز السفر لدى تعاقده وإنتقاله إلى الشبكة المراد إليها وتقديم طلب للنقل مع إحضار أخرى آخر فاتورة قام بسدادها لشركه السابقة.

- يقوم فرع الشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل وسورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية وتسليم العميل شريحة جديدة.

- تستغرق عملية نقل الرقم من يومين إلى خمسة أيام عمل.

- ويستقبل العميل رسالة نصية على هاتفه لإبلاغه باستبدال الشريحة الجديدة ويتم تفعيل الشريحة من الثالثة إلى السادسة صباحا.

- فى حالة رفض الشركة المراد نقل الرقم منها نقل العميل، يجب أن توضح توضح للعميل أسباب الرفض.