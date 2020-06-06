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الإمارات تعلن تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا

السبت، 06 يونيو 2020 03:13 م
الإمارات تعلن تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشير خليفة حفتر
كتب وكالات

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أعلنت دولة الإمارات عن تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا، والعودة إلى المسار السياسى وثمّنت فى هذا الإطار المساعى المخلصة التى تقودها الدبلوماسية المصرية بحسٍّ عربى مسئول وجهود مثابرة ومقدرة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، وقوف دولة الامارات مع كافة الجهود التى تسعى إلى الوقف الفورى للإقتتال فى ليبيا، والعودة إلى المسار السياسى الذى تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة.

 

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى إلى التجاوب الفورى مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الإقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ فى عمر الصراع وتهدد الكيان الليبى العربى المستقل.

 

وأوضحت الوزارة أن المسار السياسى هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الإستقرار والازدهار المنشوديْن، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التى أطلقتها القاهرة.

 


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