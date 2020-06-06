اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات: تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الحالات 38286

السبت، 06 يونيو 2020 07:49 م
الإمارات: تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الحالات 38286 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة فى الإمارات، اليوم السبت، عن تسجيل تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حالة وفاة، وتسجيل 724 حالة شفاء من الفيروس. 

وأوضحت خلال الإحاطة الإعلامية اليومية حول مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالى الحالات المسجلة داخل الإمارات 38286 حالة، وإجمالى حالات الوفاة 275. 

وفيما يواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم من 7 ملايين، كما بات عدد الوفيات على مشارف 400 ألف حالة. 

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في أعلى زيادة يومية للحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 30514 حالة، وسجلت ماليزيا 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا.
 
وقالت وزارة الصحة المغربية:، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 8132 بعد تسجيل إصابة 102 خلال 24 ساعة، واعلنت السلطات الصحية فى روسيا، عن تسجيل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و197 وفاة.
 
وسجلت الهند، رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 9887 حالة اليوم السبت، مما جعلها تتخطى إيطاليا وتصبح السادسة على مستوى العالم في أكثر الدول التي تشهد تفشيا للمرض.
 
وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية: 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8209 والإصابات إلى 169425، وفى تونس لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وإجمالي الإصابات يستقر عند 1087.

كورونا

فيروس كورونا

الامارات

اخبار الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة