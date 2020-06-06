الإدعاء البلجيكى يطالب بسجن ضابط اعتدى على مهاجر سودانى

كتب : أحمد علوى

طلب المدعي العام البلجيكى دينيس جويمان ، أمام محكمة بروكسل الجنائية ، بالسجن لمدة عام ضد ضابط شرطة متهم بضرب و التسبب في إصابات لمهاجر سوداني الجنسية ، مع سبق الإصرار والترصد.

وقعت الأحداث مساء الثلاثاء الموافق 21 أبريل بالقرب من فندق في وسط بروكسل استقبل المهاجرين خلال فترة الحجر الصحي.

وقال الشرطي ، الذى اتهم بالإعتداء على مهاجر سوداني يبلغ من العمر 18 عامًا مساء الثلاثاء خلال عملية للسيطرة على حظر التجمع المرتبط بوباء “كوفيد 19” ، إنه يأسف لذلك وأضاف الرجل ، الذي عمل في تطبيق القانون لمدة 10 سنوات ، إنه يعلم بأنه ارتكب خطأ و أنه كان فى حالة غضب.

وقال المدعي العام أن هذه الأفعال ، التي ارتكبت ضد شخص لم يهين الشرطة في أي وقت أو كان عنيفا ، كانت دون أساس، حتى إذا كانت وظيفة الشرطة صعبة وتتطلب الكثير ضبط النفس.

ويشار إلى انه فى مساء الثلاثاء ، قام العديد من ضباط الشرطة بفحص حول ساحة أنيسنس في بروكسل ، حيث كان هناك العديد من المهاجرين والمشردين الذين تم إيواؤهم في فندق قريب منذ الحجز.

ثم أخذت الشرطة المهاجرين في شاحنة لإطلاق سراحهم بالقرب من رصيف ويليبروك، ويشتبه في أن ضابط شرطة قام برش الغاز في عيني مهاجر سوداني شاب وقام بتدمير هاتفه المحمول بهراوته.