اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تبرز بمقال عميد إعلام القاهرة الأسبق على اليوم السابع حول إجراءات فتح المساجد

السبت، 06 يونيو 2020 04:25 م
الأوقاف تبرز بمقال عميد إعلام القاهرة الأسبق على اليوم السابع حول إجراءات فتح المساجد الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى بمقال الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، والذى كتبه على اليوم السابع، يوم الخميس الماضى بعنوان "قمة العدل.. آدمية المواطن" بإجراءات وزارة الأوقاف واستعداداتها لإعادة فتح المساجد".

وأبرزت الوزارة جزء من مقال عبد العزيز والذى جاء فيه:"نِعمَ الخالق (سبحانه وتعالى) هو الحافظ والمحيي والمميت , ولكن احترام آدمية الإنسان على الأرض عملاً يحترم .. فقد تابعتُ خطوات وزارة الأوقاف وهي تخطط لعودة فتح المساجد ودور العبادة بضوابط .. لا أقول أنها إجراءات , ولكنها ضمانات وحماية وتقدير لقيمة المواطن وآدميته .. فالداخل إلى بيت الله إن وجده نظيفًا يشعر بالسكينة , وتلقائيًا سيزيد من نظافة المكان وسلامته .. أليست النظافة من الإيمان ؟!

وتابع عميد إعلام القاهرة الأسبق:"أقولها وبكل الصدق والقناعة , ولاء الإنسان لوطنه يتعمق ويزيد حينما يرى وطنه يعطيه حقه كإنسان وآدمي .. وليس من باب النفاق , أقول : حينما أرى الرئيس ينزل من على المسرح ويذهب في أي مناسبة تكريم إلى حيث يكون الشخص المكرّم ؛ أشعر بسعادة ، وحينما أراه في جولاته الميدانية يقترب من المواطن ويعطيه أذنه وينصت له بأريحية وصدق حقيقيين أشعر بسعادة .. ألا يقول المثل المصري : لاقيني ولا تغديني .. وأنا أحوره وأقول أعطني آدميتي .. أعطيك كل ولائي وطاقتي

وقدمت الوزارة الشكر والتقدير للدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، لإبرازه دور الوزارة.


وزاره الأوقاف

الأوقاف

سامى عبد العزيز

فتح المساجد

المساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة