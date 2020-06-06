الأوقاف تبرز بمقال عميد إعلام القاهرة الأسبق على اليوم السابع حول إجراءات فتح المساجد

كتب على عبد الرحمن

أشادت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى بمقال الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، والذى كتبه على اليوم السابع، يوم الخميس الماضى بعنوان "قمة العدل.. آدمية المواطن" بإجراءات وزارة الأوقاف واستعداداتها لإعادة فتح المساجد".

وأبرزت الوزارة جزء من مقال عبد العزيز والذى جاء فيه:"نِعمَ الخالق (سبحانه وتعالى) هو الحافظ والمحيي والمميت , ولكن احترام آدمية الإنسان على الأرض عملاً يحترم .. فقد تابعتُ خطوات وزارة الأوقاف وهي تخطط لعودة فتح المساجد ودور العبادة بضوابط .. لا أقول أنها إجراءات , ولكنها ضمانات وحماية وتقدير لقيمة المواطن وآدميته .. فالداخل إلى بيت الله إن وجده نظيفًا يشعر بالسكينة , وتلقائيًا سيزيد من نظافة المكان وسلامته .. أليست النظافة من الإيمان ؟!

وتابع عميد إعلام القاهرة الأسبق:"أقولها وبكل الصدق والقناعة , ولاء الإنسان لوطنه يتعمق ويزيد حينما يرى وطنه يعطيه حقه كإنسان وآدمي .. وليس من باب النفاق , أقول : حينما أرى الرئيس ينزل من على المسرح ويذهب في أي مناسبة تكريم إلى حيث يكون الشخص المكرّم ؛ أشعر بسعادة ، وحينما أراه في جولاته الميدانية يقترب من المواطن ويعطيه أذنه وينصت له بأريحية وصدق حقيقيين أشعر بسعادة .. ألا يقول المثل المصري : لاقيني ولا تغديني .. وأنا أحوره وأقول أعطني آدميتي .. أعطيك كل ولائي وطاقتي”

وقدمت الوزارة الشكر والتقدير للدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، لإبرازه دور الوزارة.