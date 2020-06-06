الأنبا باخوم يدشن مذبح ومعمودية كنيسة الحبل بلا دنس فى الدخيلة بالإسكندرية

كتبت سارة علام

زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم، كنيسة الحبل بلا دنس بالدخيلة بالإسكندرية، حيث دشن خلال الزيارة كلا من المعمودية والمذبح وبعض الرفات والذخائر بالكنيسة ويحتوي مذبح كنيسة الدخيلة على رفات القديس شربل والقديسة تريزا للطفل يسوع ووالديها، بالإضافة إلى جزء من ذخائر الصليب المقدس وذلك وفقا لبيان صادر عن الكنيسة اليوم