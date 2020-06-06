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الأنبا باخوم يدشن مذبح ومعمودية كنيسة الحبل بلا دنس فى الدخيلة بالإسكندرية

السبت، 06 يونيو 2020 10:33 ص
الأنبا باخوم يدشن مذبح ومعمودية كنيسة الحبل بلا دنس فى الدخيلة بالإسكندرية الانبا باخوم
كتبت سارة علام

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زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم، كنيسة الحبل بلا دنس بالدخيلة بالإسكندرية، حيث دشن خلال الزيارة كلا من المعمودية والمذبح وبعض الرفات والذخائر بالكنيسة ويحتوي مذبح كنيسة الدخيلة على رفات القديس شربل والقديسة تريزا للطفل يسوع ووالديها، بالإضافة إلى جزء من ذخائر الصليب المقدس وذلك وفقا لبيان صادر عن الكنيسة اليوم

حضر الاحتفال الأب فرنسيس وحيد راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركيّ بالإسكندرية، والقمص بيشوي فوزي الوكيل البطريركيّ بالقاهرة.
 
فيما جتمع الانبا باخوم النائب البطريركى لشئون الايبارشية البطريركية، مع مجمع الآباء الكهنة بالإسكندرية إذ يشرف النائب البطريركي على كنائس القاهرة والإسكندرية ضمن نطاق عمله.

جرى الاجتماع في دير سيدة البشارة بكنج مريوط بالإسكندرية، وتم التشاور حول الأوضاع فى الكنيسة في مواجهة الظروف الحالية التى رتبها وباء كورونا.

كما ناقش الاجتماع كافة الإجراءات الاحترازية والخطة التى وضعتها الكنيسة في حال ما إذا تم فتح الكنائس، وشهد اللقاء الأب  كيرلس تامر، رئيس الدير، فى حضور كلاً من الأب القمص أنطونيوس غطاس والأب القمص بيشوى فوزي ولفيف من الكهنة.

 

 


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