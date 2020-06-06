اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة للاجئين: سوريا تستضيف 30 ألف لاجئ

السبت، 06 يونيو 2020 01:39 م
الأمم المتحدة للاجئين: سوريا تستضيف 30 ألف لاجئ لاجئين- ارشيفيه
هند المغربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنه على الرغم من الظروف التي تعيشها دولة سوريا والعمليات العسكرية التي تشهدها إلا أنها تستضيف 30 ألف لاجئ، وفى وقت سابق أفادت المفوضية أنه ومع دخول الأزمة السورية في عامها التاسع، لا يزال هناك أكثر من 6.2 مليون سوري من النازحين داخلياً منذ أغسطس 2019 يحتاج أكثر من 11 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.

ولفتت المفوضية أنه لا يزال الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا مزرياً، حيث يحتاج الآن ما يقدر بنحو 1.65 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في مخيم الهول في محافظة الحسكة (حتى تاريخ سبتمبر 2019).

 

 وفى وقت سابق كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية فى نقل شحناتها بشكل غير قانونى إلى سوريا من العراق، منتهكة بذلك القانون الدولى والحجر الصحي.

 

وقالت "زاخاروفا" فى تصريحات نشرها موقع روسيا اليوم: "لا تزال مخاطر نقل العدوى إلى مخيم الهول الذى يقبع فيه حوالى 68 ألف شخص كبيرة جدا، حيث يقع الهول بالقرب من الحدود مع العراق.

 

ويواصل الأمريكيون إدخال مختلف الشحنات بشكل غير قانونى إلى سوريا، منتهكين جميع معايير القانون الدولي، وتوصيات الحجر الصحي. إذا دخل فيروس كورونا المستجد إلى الهول، سيصبح المخيم أكبر بؤرة لتفشى الوباء فى سوريا".

 

 

 

وذكرت زاخاروفا أن موسكو تشعر بخيبة أمل لأن دول الاتحاد الأوروبى مددت بعد الولايات المتحدة مؤخرا العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا.

 


مفوضية الاجئين

الامم المتحدة

سوريا

لاجئين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة