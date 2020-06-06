اليوم السابع
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الأمم المتحدة لحفظ السلام: إصلاح جسر سونجوبيا في مالي بـ 90 ألف دولار

السبت، 06 يونيو 2020 02:18 م
الأمم المتحدة لحفظ السلام: إصلاح جسر سونجوبيا في مالي بـ 90 ألف دولار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة
هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك متحدث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش " عملت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي على إصلاح جسر سونجوبيا ، بتكلفة أكثر من  90 ألف دولار من الصندوق الاستئماني للسلام والأمن في مالي.

ولفت دوجاريك إلى أن هذا الجسر، يربط أجزاء من منطقة موبتي ببوركينا فاسو ، وهو محور حاسم للتبادل بين البلدين. كما قدم حفظة السلام مساعدة لإنشاء القاعدة المؤقتة للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس في منطقة سينو. وقد تم ذلك وفقا لولاية البعثة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ولفت دوجاريك إلى أنه وفقا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (MINUSCA) ، أن قوات حفظ السلام استجابت لتعطل أثناء توزيع المساعدة الإنسانية في مخيم PK3 للنازحين في بريا، حيث ردت وحدة شرطة تابعة للبعثة على الحادث وأمنت موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وجاءت الحادثه على خلفية التوترات مع عناصر مناهضة لبالاكا في المخيم.

 

 

 


الامم المتحدة

ستيفان دوجاريك

مالى

حفظ السلام

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