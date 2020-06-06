اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 05:05 م
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الأمم المتحدة: الصيد الجائر يتسبب يفقد 26 مليون طن أسماك و23 مليار دولار سنويا

السبت، 06 يونيو 2020 03:54 م
الأمم المتحدة: الصيد الجائر يتسبب يفقد 26 مليون طن أسماك و23 مليار دولار سنويا الصيد الغير قانونى- ارشيفيه
هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة هى المسؤولة عن فقدان ما بين 11 و26 مليون طن من الأسماك ويقدر أن يكون لذلك تأثير اقتصادى قدره 10-23 مليار دولار سنويا 

 

ووفقا للأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو " اعتمدت احدى أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج عمل التنمية المستدامة الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015 المجتمع الدولى بشكل خاص على "تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة " بحلول 2020.

 

ويتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود كبيرة لزيادة الوعى ولفت نظر العامة إلى الآثار السلبية لأنشطة الصيد الغير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، وهو نشاط تشارك المنظمة به.


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الصيد الغير قانونى

الامم المتحدة

ستيفان دوجاريك

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