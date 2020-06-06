اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 05:08 م
خالد صلاح
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الأمم المتحدة: التظاهر السلمى حق للجميع ويجب احترامه فى كل أنحاء العالم

السبت، 06 يونيو 2020 04:23 م
الأمم المتحدة: التظاهر السلمى حق للجميع ويجب احترامه فى كل أنحاء العالم احتجاجات أمريكا
هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الناس لديهم حق أساسى فى التظاهر السلمى، ويجب احترامه فى جميع أنحاء العالم، وأنه على السلطات تطبيق القانون وضبط النفس وهذا شيء نقوله كلما سٌئلنا عن المظاهرات والعنف، جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين عن وجة نظر الأمين العام لما يحدث في الولايات المتحدة ضد الصحافة والصحفيين والمواطنين الأبرياء الآخرين، وإذا كان يعتبر هذا السلوك انتهاكًا لحقوق الإنسان أم لا.

وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، قال "لقد كنا واضحين جدًا في أنه كلما تعرضت وسائل الإعلام للهجوم، فى أى مكان حول العالم، فإن هذه الحالات تحتاج للتحقيق الكامل فيها".

جا ذلك على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد بالولايات المتحدة، حيث انتشرت الوقفات الاحتجاجية فى مختلف المدن الأمريكية، والتي امتدت أيضا لبعض العواصم العالمية والأوروبية.

 


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احتجاجات أمريكا

الأمم المتحدة

جورج فلويد

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