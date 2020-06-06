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الأردن: إعلان القاهرة للأزمة الليبية يمثل مبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية

السبت، 06 يونيو 2020 03:24 م
الأردن: إعلان القاهرة للأزمة الليبية يمثل مبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشير حفتر والمستشار عقيلة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن وزير الخارجية الأردنى، أن إعلان القاهرة للأزمة الليبية، يمثل مبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، وذلك وفق قناة الغد.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وسامح شكري وزير الخارجية ، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين ، والتي تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري ، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
 
وتعتمد المبادرة المصرية على التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإستقلالها ، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
 
وكذلك العمل على إستعادة الدولة الليبية المؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وإستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية .

السيسى

اعلان القاهرة

ليبيا

اخبار ليبيا

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