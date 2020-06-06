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اكتمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

السبت، 06 يونيو 2020 04:27 م
اكتمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى مصطفى الكاظمي
كتب محمد عبد العظيم

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صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على عدة ترشيحات من رئيس الوزراء بغرض استكمال تشكيلة المجلس الوزارى.

وقال مراسلنا إن "المجلس بدأ جلسته ظهر اليوم بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي قدم مرشحين لما تبقى من حقائب شاغرة"، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

وقد اكتملت حكومة مصطفى الكاظمي بتصويت المجلس على سبعة مرشحين كما يلي:

1. النفط - إحسان عبد الجبار.

2. الخارجية - فؤاد حسين.

3. الهجرة - ايڤان فائق.

4. التجارة - علاء حسين.

5. الزارعة - محمد عبد الكريم.

6. العدل - سالار عبد الستار.

7. الثقافة - حسن ناظم.

وفى سياق آخر، أعلن رئيس "مركز الرافدين للحوار RCD" في العراق زيد الطالقاني، عن مساع قانونية يبذلها المركز لتقديم أول وزير بتهم فساد للقضاء العراقي.

وقال الطالقاني في تصريح صحفي وفق "روسيا اليوم"، إن "مركز الرافدين يقوم حاليا بجمع ملفات الفساد على وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، تتعلق بعدة مفاصل مهمة في عمل الوزارة ومنها ملف التعيينات الأخيرة 90 ألف شخص، وكذلك ملف محطة بيجي 1 و2".

وأضاف، أن "ملف الاتهامات الموجهة للخطيب يتضمن أيضا شبهات فساد في عدد من المواضيع، وهي توزيع قطع الأراضي في محافظة البصرة، تعطيل النظام الداخلي للوزارة، إضافة 1500 ميغا واط إلى محطة بسماية، الزيوت المستهلكة، معهد الطاقة، وملف مركز عمليات المستهلكين".

وأشار المركز، إلى أنه "سيقدم كافة الأدلة والوثائق مع إثباتات مصورة بالفيديو لإدانة وزير الكهرباء السابق إلى القضاء العراقي وهيئة النزاهة لإجراء اللازم أصوليا بها".

وتابع، أن "وزير الكهرباء في حكومة عادل عبد المهدي قام بهدر مئات ملايين الدولارات من المال العام بسبب فساده الواضح والموثق".


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