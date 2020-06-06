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اعرف عقوبة ترك طفل بمفرده فى سيارة بالإمارات

السبت، 06 يونيو 2020 04:03 م
اعرف عقوبة ترك طفل بمفرده فى سيارة بالإمارات طفل - أرشيفية
إيمان حنا

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ناشدت شرطة أبوظبي المواطنين بعدم ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم أثناء التسوق أو لأي سبب آخر وتعريض حياتهم للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون وسوف يتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفق البيان الإماراتية.

 

وأوضحت أن ترك الاطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة عبث الاطفال بمفتاح السيارة واغلاقها مما يؤدي الى نقص الأوكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة ووقوع حادث او استغلال ضعاف النفوس وسرقة السيارة .

 

وقالت إن حوادث اختناق الأطفال داخل السيارة، وهم بمفردهم يعود إلى إهمال الأسر في المقام الأول كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، وهنا يأتي دور أولياء الأمور في حماية الطفل من نفسه ومن الآخرين، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.

 


الامارات

عقوبة ترك طفل فى السيارة

ترك الطفل بمفرده جريمة

شرطة دبى

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