اليوم السابع
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اعتقال وتعذيب المواطنين فى مراكز الشرطة التركية عرض مستمر

السبت، 06 يونيو 2020 01:10 م
اعتقال وتعذيب المواطنين فى مراكز الشرطة التركية عرض مستمر تركيا- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اعتقل النظام التركى 6 من القرويين فى تركيا مرتين خلال أشهر، وبحسب تقرير وكالة mezopotamyaajansi فإن الـ 6 القرويين تعرضوا للتعذيب فى مركز الشرطة ثم تم إطلاق سراحهم لتقوم قوات الأمن باعتقالهم مرة أخرى وسجنهم، وشهد العام الماضى أيضا إحالة 7 أتراك كانوا قد احتُجزوا في 31 مايو الماضى في حي تشايكوي وشاتالتيبي في منطقة ديريك في محافظة ماردين التركية إلى محكمة ماردين بعد أخذ أقوالهم فى مركز الشرطة المحلى.

 

 بينما تم الإفراج عن أحدهم وتم إحالتهم إلى المحكمة، واستمر اعتقال 6 آخرون بدعوى "كونهم أعضاء في منظمة" وتم إحالتهم مرة أخرى الى محكمة القضاء الجنائي.

 

وكانت نشرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة تقرير أعدته في 2017 و 2019، فيما يتعلق بالتعذيب الممنهج فى مراكز الشرطة التركية فيما رفض النظام التركى نشره وعلق الأكاديمي التركى كرم ألتيبارماك "إذا لم يسمح له بالنشر، فانا لدى شكوك حول التعذيب" بحسب تقرير وكالة mezopotamyaajansi، ووفقا للتقرير، برز التعذيب المنهجي فى مراكز الأمن التركية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع ظهور صور تعذيب مواطن تركى تم القبض عليه كمسؤول عن مقتل ضابط شرطة في إدارة شرطة مقاطعة ديار بكر.


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