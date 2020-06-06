اضبط مخالفة.. مواطن يترك حصانه يسبح بالرياح التوفيقى ببنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها في القليوبية وخاصة منطقة كبارى الرياح التوفيقي، حالة سلبية لابد من التصدي لها وبقوة، حيث أنها تعمل على تلوث مياه النيل مصدر مياه الشرب الأول والرئيسي لمصر، حيث ترك أحد المواطنين من الباعة بمنطقة كبارى الرياح التوفيقي ببنها حصانه كي يسبح بالرياح التوفيقي بالمنطقة، والذي يعد مصدر مياه الشرب لمدن القليوبية وباقي مدن شمال الدلتا.

وناشد المواطنين بالقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، ونائبي رئيس مدينة بنها، بشن حملة مكبرة على الباعة الجائلين بالمنطقة، الذين يتسببون في خروج مثل هذه المشاهد بالمنطقة خاص بعد الحملات اليومية لتي شنها المحافظ من قبل لرفع هؤلاء الباعة وعدم العودة مرة أخرى لهذه المنطقة من جديد.

وأكد عبد الله أحمد، أحد الأهالى، أن هذا المواطن ترك حصانة يسبح في المورد الرئيسي لمياه الشرب لعدد كبير من مدن القليوبية وهو الرياح التوفيقي، دون أدنى حس منه بالمسئولية الكبرى التي تبذلها الدولة لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ودون مبالاة بانتشار الأمراض التي قد يحملها هذا الحصان.

ومن ناحيته، أكد على إمام نائب رئيس مدينة بنها، أنه سيتم شن حملة مكبرة على منطقة كباري الرياح التوفيقي، لرفع الباعة الجائلين بهذه المنطقة، مؤكدة أنه لا بديل عن عودة المشهد الحضارى لعاصمة القليوبية من جديد، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بشكل دورى لرفع الباعة من هذه المنطقة بعد تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع تلك الإشغالات لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.



الحصان خلال استحمامه بالرياح التوفيقي