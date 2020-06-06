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استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت..الكيلو بـ 24 جنيها من المزرعة

السبت، 06 يونيو 2020 12:34 م
استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت..الكيلو بـ 24 جنيها من المزرعة الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020 ، استقرارا حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة حيث سجل سعر الكيلو24 جنيها  من المزرعة وذلك بعد أن شهدت الأسعار انخفاض عقب اجازة عيد الفطر المبارك. 
 
 
 وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار الدواجن من المزرعة 24جنيها للكيلو ،  فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 28-29جنيها للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد  لـ"ليوم السابع"  أن سعر الدواجن البلدى  من المزرعة32جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها،   سعر كرتونة البيض تبدأ من 25 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 30-32جنيها.
 
والجدير بالذكر أن  شعبةالثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت  على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
 و أوضحت ، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 

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