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استطلاع لـCNN: بايدن يتفوق فى انتخابات 2020 بنسبة 51% مقابل 41% لترامب

السبت، 06 يونيو 2020 04:28 م
استطلاع لـCNN: بايدن يتفوق فى انتخابات 2020 بنسبة 51% مقابل 41% لترامب جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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أظهرت تقديرات CNN، اليوم السبت، فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بـ1992 مندوبا، وهو العدد الكافي من أصوات المندوبين ليأمن ترشحه عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أمام دونالد ترامب الساعي لفترة ولاية ثانية.

وفي استقصاء لـCNN مؤخرا حول المنافسة بين ترامب وبايدن، أظهرت الأرقام تفوق بايدن بنسبة 51% من عدد الناخبين المسجلين على مستوى أمريكا، مقابل ما نسبته 41% من الأصوات الداعمة لترامب، الأمر الذي يعكس تحولا كبيرا في حجم الدعم لبايدن الذي كان يحظى بـ48% من معدل الدعم مقابل 43% لترامب في استقصاء شهر أبريل الماضي.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية في منطقة جوام، السبت، ليحصل ما مجموعة 1992 من أصوات المندوبين متجاوزا عقبة الـ1991 صوتا التي يحتاجها ليمثل الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، وفقا لتوقعات CNN.

وفي كلمة أدلى بها بايدن عقب إعلان النتائج: "قبل أكثر من 3 أشهر بقليل وقفت على مسرح في جنوب كارولينا وقلت للشعب الأمريكي، إن هذه الحملة حملتنا لجميع من ترك متخلفا وطرح أرضا ولم يحسب، وهذه الكلمات تأخذ معنى أكبر في هذا اليوم"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تجتاح مناطق بالبلاد، بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة في مينابولس.

وقال بايدن في بيان: "لقد كان شرفًا للمنافسة إلى جانب واحدة من أكثر مجموعات المرشحين موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق - وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة كحزب موحد".

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه كمنافس في انتخاباته الرئاسية الثالثة ، فإن الولايات المتحدة التي يأمل في قيادتها تواجه تحديات غير مسبوقة ، مثل أعلى مستويات البطالة منذ الكساد الكبير بسبب فيروس كورونا والاضطرابات المدنية الكبرى حول وفاة رجل أمريكي من أصل أفريقي غير مسلح ، جورج فلويد في حجز الشرطة.


جو بايدن

الانتخابات الامريكية

ترامب

الحزب الديمقراطى

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